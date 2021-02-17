Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате после обвинений в штурме Капитолия

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия не будет уважаемой и сильной, пока у ее руля такие лидеры, как сенатор Митч Макконнелл. Господин Макконнелл ранее заявил, что господин Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, хотя по закону ему нельзя объявить импичмент.

«Республиканская партия никогда более не будет пользоваться уважением и не будет сильной, пока у ее руля будут стоять такие "лидеры" как сенатор Митч Макконнелл»,— говорится в заявлении господина Трампа (цитата по NBC News).

По мнению 45-го президента, у сенатора нет «политической интуиции, мудрости», что привело к потере большинства в Сенате Конгресса США. «В Джорджии и ряде других ключевых штатов потерпели поражение. Макконнелл не предпринял и никогда не предпримет каких-либо действий с тем, чтобы обеспечить проведение честных и справедливых выборов»,— считает господин Трамп. Также он заявил, что господин Макконнелл не разделяет опасений по поводу китайской угрозы из-за бизнеса его семьи в КНР.

Сенат США 13 февраля оправдал господина Трампа на процессе по импичменту. При этом Митч Макконнелл заявил, что считает 45-го президента ответственным за штурм Капитолия «с практической и моральной точек зрения». Однако, по его мнению, осудить его в рамках процесса импичмента нельзя, так как он уже не занимает пост главы государства и это не соответствует Конституции.

О процессе импичмента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».