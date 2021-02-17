ПСЖ победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты французского ПСЖ обыграли команду испанской «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Испании, закончилась со счетом 1:4 в пользу французского клуба.

Голы забили: Лионель Месси (27, с пенальти) — Килиан Мбаппе (32, 65, 85), Мойзе Кин (70).

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта. В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу английского клуба.

Подробнее о матчах — в материале “Ъ” «"Барселону" загасили хет-триком».