Главные новости к утру 14 февраля

Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. За проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента требовалось 67 голосов. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает господина Трампа ответственным за штурм Капитолия. Но, по его мнению, Сенат не может осудить 45-го президента, потому что он больше не является главой государства.

Дональд Трамп назвал вторую процедуру импичмента «самой грандиозной охотой на ведьм». Он заявил, что движение «Сделаем Америку снова великой» только начинается.

Опубликовано видео со встречи президента Владимира Путина с редакторами российских СМИ, которая прошла в закрытом формате 10 февраля. Глава государства прокомментировал протесты в поддержку Алексея Навального, заявил о развале в здравоохранении в США и Европе и сказал, что Россия не бросит Донбасс. О встрече

Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться через соцсеть Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами»,— написал он в Twitter и отметил официальную страницу президента России. О популярности Clubhouse

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103 человек. Магнитуда составила 7,3. Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года. Оно может быть афтершоком землетрясения марта того же года, в результате которого погибли 16 тыс. человек.

В Москве 14 февраля могут перекрыть почти 20 переулков и Большую Дмитровку для вывоза снега. Департамент транспорта отмечает, что перекрытия будут непродолжительными.