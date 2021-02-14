Путин прокомментировал протесты в поддержку Навального

Президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ прокомментировал протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что «фигуранта» использовали в период усталости людей от пандемии. Президент не уточнил, кто, по его мнению, использовал оппозиционера. В ответе он не называл имя господина Навального.

«По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но знаете в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов»,— сказал господин Путин на встрече с редакторами российских СМИ 10 февраля, фрагменты 14 февраля показал телеканал «Россия 24».

По мнению главы государства, «всякие противоборствующие силы» пытаются пользоваться этой усталостью людей и в Европе, и в США. «И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну а как же. На это расчет»,— добавил господин Путин.

Президент утверждает, что «сначала был расчет, что Россия ничего не сможет сделать с коронавирусом». Глава государства не уточняет, кто на это, по его мнению, рассчитывал. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны»,— сказал президент. По его мнению, в России системы здравоохранения и промышленности в пандемию мобилизовались лучше, чем в США и Европе.

Не уточняется, в каком контексте о протестах говорил президент и на какой вопрос отвечал. По информации “Ъ”, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов спрашивал президента о протестах. Также он спросил, почему не расследуется дело по ситуации с господином Навальным.

Подробнее о встрече и об ответе президента — в материале “Ъ” «Пламенные редакционеры».