Путин заявил о развале в здравоохранении в Европе и США

Президент Владимир Путин считает, что Россия в период пандемии лучше справилась с мобилизацией систем здравоохранения и промышленности, чем Европа и США. По его мнению, там высокий уровень здравоохранения, но «для определенной публики». Президент сказал об этом на встрече с редакторами российских СМИ 10 февраля, фрагменты 14 февраля показал телеканал «Россия 24».

«Мобилизация всей системы здравоохранения и всей промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще развал какой-то. Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные. Нам еще далеко по некоторым направлениям до них… Но это для определенной публики. А у нас — для подавляющего большинства населения»,— сказал господин Путин. Также, по его мнению, оказалось, что этих стран нет способности к мобилизации. «У нас лучше»,— добавил президент.

Глава государства отметил, что в России тоже достаточно проблем. Он сообщил, что знает, как люди лежали в коридорах в больницах и многое другое. «Но все-таки это лучше, чем в других местах»,— считает господин Путин.

Россия находится на пятом месте в мире по числу зараженных коронавирусом (4 млн). Больше только в Великобритании (4,04 млн), Бразилии (9,8 млн), Индии (10,9 млн) и США. По числу смертей Россия находится на восьмом месте (78 тыс.).

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».