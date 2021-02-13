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В Москве могут перекрыть почти 20 переулков и Большую Дмитровку для вывоза снега

В Москве с 23:00 13 февраля частично закрыто движение по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулков. 14 февраля возможны «непродолжительные перекрытия» еще на 17 переулках и на улице Большая Дмитровка, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

Какие переулки могут перекрыть 14 февраля:

Хилков,

  • Толмачевский,
  • Малый Афанасьевский,
  • Дурасовский,
  • 1-й Зачатьевский,
  • Малый Каретный,
  • 1-й Котельнический,
  • Крапивенский,
  • Крестовоздвиженский,
  • Курсовой,
  • Лихов,
  • Петровский,
  • Малый Путинковский,
  • Рахмановский,
  • Скарятинский,
  • Скатертный.

В Москве в пятницу, 12 февраля, начался снегопад. Из-за этого пробки в столице достигали 10 баллов. Снегопад может стать сильнейшим в истории столицы. Высота покрова превысила 60 см. 13 февраля власти допустили, что могут быть временно закрыты улицы и переулки для уборки снега.

О пробках из-за непогоды — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».

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