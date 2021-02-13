В Москве могут перекрыть почти 20 переулков и Большую Дмитровку для вывоза снега

В Москве с 23:00 13 февраля частично закрыто движение по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулков. 14 февраля возможны «непродолжительные перекрытия» еще на 17 переулках и на улице Большая Дмитровка, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

Какие переулки могут перекрыть 14 февраля:

Хилков,

Толмачевский,

Малый Афанасьевский,

Дурасовский,

1-й Зачатьевский,

Малый Каретный,

1-й Котельнический,

Крапивенский,

Крестовоздвиженский,

Курсовой,

Лихов,

Петровский,

Малый Путинковский,

Рахмановский,

Скарятинский,

Скатертный.

В Москве в пятницу, 12 февраля, начался снегопад. Из-за этого пробки в столице достигали 10 баллов. Снегопад может стать сильнейшим в истории столицы. Высота покрова превысила 60 см. 13 февраля власти допустили, что могут быть временно закрыты улицы и переулки для уборки снега.

О пробках из-за непогоды — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».