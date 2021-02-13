В Москве могут перекрыть почти 20 переулков и Большую Дмитровку для вывоза снега

В Москве с 23:00 13 февраля частично закрыто движение по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулков. 14 февраля возможны «непродолжительные перекрытия» еще на 17 переулках и на улице Большая Дмитровка, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.
Какие переулки могут перекрыть 14 февраля:
Хилков,
- Толмачевский,
- Малый Афанасьевский,
- Дурасовский,
- 1-й Зачатьевский,
- Малый Каретный,
- 1-й Котельнический,
- Крапивенский,
- Крестовоздвиженский,
- Курсовой,
- Лихов,
- Петровский,
- Малый Путинковский,
- Рахмановский,
- Скарятинский,
- Скатертный.
В Москве в пятницу, 12 февраля, начался снегопад. Из-за этого пробки в столице достигали 10 баллов. Снегопад может стать сильнейшим в истории столицы. Высота покрова превысила 60 см. 13 февраля власти допустили, что могут быть временно закрыты улицы и переулки для уборки снега.
О пробках из-за непогоды — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».