ЮНЕСКО рассказало о гендерных стереотипах в российских учебниках

В российских учебниках для начальных классов есть гендерные стереотипы, говорится в исследовании ЮНЕСКО «Для всех означает для всех». Отмечается, что женщины в них часто изображаются домохозяйками, а мужчины — рабочими, солдатами или учеными. Также ЮНЕСКО в исследовании предложило пересмотреть систему финансирования инклюзивных школ в России.

Отчет сделала группа по подготовке Всемирного доклада по мониторингу образования, Европейское агентство по особым потребностям и инклюзивному образованию и Сеть центров образовательной политики. Они исследовали 30 систем образования Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. Выдержки из исследования приводит «РИА Новости».

«В учебниках для начальной школы до сих пор встречаются гендерные стереотипы: женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины – в роли рабочих, солдат и ученых»,— говорится в исследовании.

Вместе с тем ЮНЕСКО отмечает, что в России ведется преподавание больше 90 языков народов страны. Школы покупают учебники на языках даже самых малочисленных народностей, несмотря на высокую стоимость. Однако организация считает, что доступ к информации об истории и культуре коренных народов России не систематизирован и ограничен.

ЮНЕСКО считает, что инклюзивные школы в России не получают достаточно средств, чтобы вести работу в таком формате. «Разделение между общими и специальными школами продолжает существовать, так как общие школы, желающие обучать детей с особыми образовательными потребностями, не получают для этого необходимое дополнительное финансирование»,— говорится в исследовании. ЮНЕСКО предлагает «обратиться к формуле расчета финансирования специализированных коррекционных школ».

Почему нужно развивать инклюзивное образование,— в интервью клинического психолога Татьяны Морозовой “Ъ”.