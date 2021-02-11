Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

В Минске во Дворце республики открылось VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), участники которого должны обсудить социально-экономическое развитие страны на ближайшие годы. Выступая на открытии, президент страны Александр Лукашенко предложил подумать о корректировке Конституции. Он также заявил, что в 2020 году Белоруссия подверглась жестокой атаке извне, сравнив нынешнюю ситуацию с развалом СССР. По словам президента, внешние силы «не отступятся» и в дальнейшем. Трансляцию мероприятия ведут белорусские каналы, в том числе «Беларусь 1».

«Вы приехали сюда, чтобы решать проблемы. <...> Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем <...> Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки Основного закона»,— сказал господин Лукашенко. По его словам, нужно проанализировать геополитическую ситуацию в Белоруссии и определить, как страна будет дальше «развивать экономические и политические связи с зарубежными странами исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики».

Он заявил, что Белоруссия после прошедших в августе президентских выборов переживает «очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа». «Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями»,— сказал Александр Лукашенко. «Мы удержали свою страну. Пока. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 21-й год, нынешний год, будет определяющим»,— сказал белорусский президент.

По его мнению, внешние силы предприняли в Белоруссии попытку не цветной революции, а мятежа. «Это не была никакая не цветная революция, это мятеж и форма его именно мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался»,— заявил господин Лукашенко.

Шестое Всебелорусское народное собрание продлится два дня. Делегаты собрания подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016–2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Кроме того, что делегаты обсудят направления общественно-политического развития страны, в том числе изменения в конституции Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии будет готов к концу 2021 года. Он не уточнил, что принципиально нового появится в документе. Представители оппозиции призвали в дни Всебелорусского народного собрания 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

Подробнее о планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».