Лукашенко пообещал подготовить проект новой конституции к концу года

Проект новой конституции Белоруссии будет готов к концу 2021 года, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он не уточнил, что принципиально нового появится в документе.

«До конца не сформированы основные предложения по изменению... я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство»,— сказал господин Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

«К концу 2021 года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть»,— сообщил он. О сроках референдума, по словам президента Белоруссии, будет объявлено на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он не исключил, что на нем будут обсуждаться поправки к конституции.

31 декабря Александр Лукашенко говорил, что ВНС не будет менять конституцию. Он сообщил, что ВНС не уполномочено вносить изменения в этот документ. Собрание назначено на 11–12 февраля 2021 года. Планировалось, что на мероприятии рассмотрят программу социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года.

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил господин Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Их участники считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая уехала из страны. Александр Лукашенко убежден, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать из-за рубежа.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале журнала «Огонек» «Белорусский год».