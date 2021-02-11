Главгосэкспертиза одобрила проект первого этапа строительства трассы от Краснодара до Крымского моста

Проект строительства первого участка нового направления трассы А-289 от Славянска-на-Кубани до хутора Белый получил положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Генеральный проектировщик проекта - ООО «Трансстроймеханизация», в качестве застройщика выступает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».

Согласно проектной документации, участок дороги протяженностью 68,5 км будет проложен южнее основной трассы по территории Славянского и Темрюкского районов в обход населенных пунктов до транспортной развязки на автомобильной дороге А-290 Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый. Полный проект подразумевает строительство скоростной трассы, которая свяжет Краснодар и хутор Белый, что позволит достигать Крымского моста за два часа.

Строительство дороги предусматривает сооружение четырех разноуровневых развязок, а также путепроводов на пересечении с автомобильными и железными дорогами. Также будет построен мост длиной 939 м через реку Кубань и переезды через мелиоративные каналы.

Как ранее сообщал “Кубань”, Главгосэкспертиза одобрила проект электрификации железной дороги Крымского моста.

Ольга Логинова

Ольга Логинова