Главгосэкспертиза одобрила проект электрификации железной дороги Крымского моста

Специалисты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект электрификации железной дороги Крымского моста. Речь идет об участке от Темрюкского района (Краснодарский край) до станции Багерово (Керчь, Республика Крым). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Строительство контактной сети на отрезке от Темрюка до станции Багерово - первый этап электрификации участка «Транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь». Сейчас движение поездов здесь осуществляется на автономной тяге. Отмечается, что электрификация участка позволит также организовать движение пассажирских электропоездов между Кубанью и Крымом.

Длина электрифицированных путей составит 96,21 км. Генеральным проектировщиком выступает ООО «ТрансПроект», застройщиком Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Напомним, железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту открыли 30 июня 2020 года. Навстречу друг другу отправились два грузовых состава «Крымских железных дорог». На тот момент пропускная способность моста составляла 12 грузовых пар поездов в сутки.

Наталья Решетняк