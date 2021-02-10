В Санкт-Петербурге снимают ограничение на работу фуд-кортов

В Санкт-Петербурге снимут ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. С 12 февраля будет разрешена работа фуд-кортов и фуд-плейсов при обслуживании 50% столов, а заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50% до 75%. Разрешена работа объектов развлечений и досуга, кроме ночных баров, клубов и дискотек.

«Решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором»,— говорится в сообщении администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Также власти разрешили проводить регистрацию браков с участием в церемонии до 30 человек, численность экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличивается с 5 до 20 человек. Заполняемость на спортивных событиях также увеличивается до 75%, но число зрителей не должно превышать 25 тыс. Разрешена работа аттракционов внутри зданий.

Санкт-Петербург находится на втором месте по числу заболевших коронавирусом в России — в городе заразились 349 тыс. человек, умерли больше 10 тыс. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее назвала Санкт-Петербург в числе регионов, где средние по стране значения заболеваемости превышены в два и более раз. В городе больше 100 тыс. человек получили вакцину от коронавируса.

О ходе вакцинации в России — в материале “Ъ FM” «Прививочная кампания набирает темп».