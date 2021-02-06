В Санкт-Петербурге более 100 тысяч человек получили дозы вакцин от COVID-19

К 6 февраля 2021 года в Санкт-Петербург поступило 218,6 тыс. Комплектов вакцины от коронавируса COVID-19, введено 102,3 тыс., сообщила администрация города. Вакцинация в Санкт-Петербурге, как и по всей России, началась в середине января.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7 841 человек, вторично - 1 808»,— говорится в сообщении. Неизрасходованными остаются 54 598 комплектов вакцин.

Санкт-Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области по числу вакцинировавшихся горожан (1,5% населения). Всего, по последним данным, в городе зарегистрировано более 343 тыс. заразившихся и 10 тыс. летальных исходов.

Как в России проходит вакцинация от COVID-19 — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».