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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прививочная кампания набирает темп

Как быстро получится привить 70 млн жителей России

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Для отмены коронавирусных ограничений в России нужно привить около 70 млн граждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом 8 февраля в некоторых регионах возобновилась массовая вакцинация, которую ранее пришлось прервать из-за недостатка препарата. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, для субъектов подготовили более пяти миллионов доз. А разница между произведенным и доставленным объемом вакцины зависит от контроля качества доз и логистики. Какая ситуация с вакцинацией в регионах? Расскажет Александр Мезенцев.


Массовая вакцинация в России началась еще 18 января, с 31-го на нее можно записаться через сайт «Госуслуги». При этом, далеко не все субъекты в конце января оказались готовы к массовой вакцинации. Как выяснил тогда фонд «Петербургская политика», прививку можно было получить лишь в 10 регионах, в других либо не было препарата, либо приоритет был у врачей и учителей. Изменилась ли ситуация теперь?

В Севастополе, например, массовая вакцинация стартовала только 8 февраля. В целом в Крыму прививку всем желающим начали делать раньше, но записаться на нее не так просто, говорит корреспондент “Ъ” в Крыму Александр Дремлюгин: «На горячие линии, в регистратуры поликлиник, в так называемые онлайн-приемные, на WhatsApp местного министра здравоохранения дозвониться, выйти на связь с первого раза далеко не всегда возможно. У нас в Крыму же есть свой местный сайт, крымские “Госуслуги”, на которых множество функций до сих пор не работает, так как он находится в стадии разработки».

В Крыму и Севастополе последние две недели ситуацию с заболеваемостью можно назвать стабильной — в регионах отменяют ограничения.

А что с вакцинацией в тех субъектах, где фиксируют самое большое количество новых случаев заражения? Нижегородская область, например, сейчас на четвертом месте по России. В регионе бывают организационные трудности, но в целом проблем не так много, сообщил шеф-редактор ИА «REGNUM Нижний Новгород» Григорий Михайлов: «Где-то очередь, где-то у врачей отсутствуют необходимые бланки. Многие отмечают, что врачи уставшие. Какие-то очереди, вероятно, есть, но они связаны не только с нехваткой препарата. Возможно, стоит разворачивать больше пунктов».

Санкт-Петербург обычно на втором месте по суточному показателю зараженных и последнее время приближается к Москве, а иногда даже обгоняет. По данным на начало февраля, там привились 80 тыс. человек. А вот в Ленинградской области возникли проблемы с поставкой препарата — новую партию там ждали две недели. И возобновить вакцинацию получилось только 8 февраля. Хотя желающих привиться немного, очереди все равно большие, сообщила корреспондент “Ъ” в Санкт-Петербурге Елена Большакова: «Очередь на вакцинацию была две недели. Это происходит потому, что не хватает партий вакцин от Минздрава, и ни город, ни область на это не могут повлиять, только сделать запрос. Тем не менее препараты с каким-то постоянством все-таки приходят».

По словам Татьяны Голиковой, для снятия большинства ограничений нужно привить почти 70 млн взрослых граждан, которые раньше не болели коронавирусом. Коллективный иммунитет в таком случае, действительно, может появиться, только непонятно, насколько долго он будет действовать, говорит ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов: «Если предположить, что 30% населения у нас имеют иммунитет после болезни, и еще примерно 50% предполагается провакцинировать, этого действительно при существующем штамме будет достаточно.

Но здесь есть совершенно неизвестные нам факторы: скорость утраты постковидного иммунитета и скорость утраты поствакцинального иммунитета».



Несмотря на то, что регионы отчитываются о количестве граждан, которые сделали прививку, реальные темпы вакцинации сейчас понять трудно, сетуют специалисты. Поэтому и сложно делать прогноз о том, когда Россия достигнет определенного федеральными властями показателя. Тем более, что во многих регионах пока не замечают ажиотажа среди населения по поводу вакцинации.

Елена Иванова


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