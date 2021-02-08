Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID-19 в два раза выше среднего

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом по регионам различается, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Превышение средних по стране значений в два и более раз отмечено в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге, уточнила она.

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается»,— сказала госпожа Голикова на брифинге (цитата по «Прайму»). Минимальные уровни, по ее словам, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

В России за последние сутки было зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 21 октября.

Среди регионы с наибольшим числом заражений коронавирусом за сутки были названы Москва, Санкт-Петербург и Мособласть. Они же лидируют среди регионов с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки. Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом за все время пандемии.