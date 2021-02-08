На оборонном заводе Ростеха в Краснодаре увеличат производство гражданской продукции

Краснодарский приборостроительный завод «Каскад» увеличит долю производства гражданской продукции. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Кубани, заявил гендиректор предприятия Руслан Кульбаев.

По его словам, компания регулярно наращивает производство товаров для гражданских нужд. Сейчас здесь выпускают почвообрабатывающую технику, кассовые аппараты, элементы уличного освещения.

«Основная продукция, которую производим для Минобороны, всегда была качественной, мы даем большой срок гарантии – 25 лет. Но сегодня понимаем, что нужно активнее продвигать продукцию двойного назначения, поставлять ее не только в край, но и за его пределы»,- прокомментировал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь заявил, что регион готов помочь предприятию в увеличении доли гражданской продукции, напомнив, что в Фонде развития промышленности Кубани есть программа льготного кредитования для оборонных предприятий. Она предусматривает выдачу займов до 80 млн руб. под 1-5% годовых.

Краснодарский приборостроительный завод «Каскад» входит о холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех. Это одно из ведущих предприятий РФ по разработке и изготовлению комплексов телекоммуникаций специального назначения, аппаратуры систем связи и передачи информации.

По данным СПАРК, АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности — производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. Размер уставного капитала — 319 млн руб. Данные о выручке и прибыли не опубликованы. Головным предприятием указано АО «Концерн «Созвездие».

Алексей Белянин