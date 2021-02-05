Глава СПЧ сообщил о разногласиях по заявлению про митинги

Члены Совета по правам человека (СПЧ) столкнулись с разногласиями при обсуждении призыва прекратить использование спецсредств против митингующих, сообщил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, споры возникли вокруг поддержки самих несанкционированных акций: часть группы выступила за них, другие считают, что у совета нет «морального права» поддерживать несогласованные мероприятия. Заявление членов СПЧ было ранее размещено на сайте «Эха Москвы», под ним стоят подписи 20 членов совета из 49.

«У нас было заседание совета позавчера, где весь спектр проблем был обсужден, которые возникли в связи с событиями и акциями 31 и 23 января. Дальше мы готовили заявление Совета, последняя редакция этого заявления сейчас выставлена мною на голосование. Если говорить о фактуре, то, что редактировал я, и заявление группы коллег на "Эхо Москвы" — она практически совпадает. Это нарушения, связанные с журналистами, избыточными задержаниями, сбоем, который случился в изоляторах временного содержания, где отбывали административный арест люди, в том числе в деревне Сахарово»,— сказал господин Фадеев.

Валерий Фадеев отметил, что схожи и решения, предлагаемые членами СПЧ. «Разница в оценке событий. Коллеги, которые разместили свое заявление на "Эхе Москвы", считают, что надо фактически поддержать незаконные акции, другие коллеги считают, что мы не имеем морального права поддерживать незаконные акции. И вот тут есть разногласия. Я пытался каким-то образом свести эти позиции, но пока не удалось. И поэтому часть членов Совета поспешила разместить свою точку зрения на сайте "Эха Москвы". Считаю, что это неправильная история»,— заявил он.

Об отсутствии консенсуса сообщил и член СПЧ Николай Сванидзе, который был среди тех, кто подписался под опубликованным на «Эхе Москвы» заявлением. «Это большое количество членов Совета, но это не большинство. Это заявление нашей позиции»,— отметил он. Сам господин Сванидзе считает, что власть скорее всего не прислушается к заявлению.

Помимо прекращения использования спецсредств члены СПЧ призвали начать служебные и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий и препятствования работе адвокатов и журналистов, а также рассмотреть ряд других возможных мер.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек. Члены СПЧ и Союза журналистов России планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ на уличных акциях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».