СПЧ призвал прекратить использовать спецтехнику против участников акций протеста

Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) выступили с заявлением, в котором предложили прекратить использовать спецсредства против митингующих, а также начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиками.

«Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны»,— говорится в заявлении, размещенном на сайте «Эха Москвы».

Члены СПЧ призвали начать служебные и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий и препятствования работе адвокатов и журналистов. Предлагается проводить их не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по сведениям, имеющимся в СМИ.

Также они выступили с предложение изменить нормативные правовые акты и правоприменительную практику субъектов РФ, чтобы митинги и шествия согласовывались «с не большими ограничениями», чем прочие массовые и публичные мероприятия. Правозащитники предлагают продолжить применение такого подхода в случае ослабления ограничительных мер при снижении эпидемической угрозы.

Кроме того, авторы письма попросили обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники и запретить практику препятствования журналистам при выполнении их профессиональной деятельности. В отношении людей, которые долго не принимаются в спецприемники из-за их переполнения, члены СПЧ предложили ввести отсрочку исполнения постановлений об исполнении административного наказания.

Под обращением подписались члены СПЧ Николай Сванидзе, Генри Резник, Александр Сокуров, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анатолий Кравченко, Татьяна Мерзлякова, Ева Меркачева и другие — всего 20 человек. В состав совета входит 49 человек.

Члены СПЧ и Союза журналистов России (СЖР) планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. Такое решение принято в связи с их массовыми задержаниями и сообщениями о противодействии со стороны полиции на митингах в поддержку Алексея Навального. В СЖР при этом намерены подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями средств массовой информации в ходе уличных акций.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».