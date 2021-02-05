У коммунистов нервный ТИК

Московский горком КПРФ намерен через суд добиваться включения своих кандидатов во все территориальные избирательные комиссии (ТИКи) Москвы. Вчера коммунисты провели импровизированный митинг у стен Мосгоризбиркома. По их мнению, отказ включить их представителей в комиссии грубо нарушает закон, дающий парламентским партиям квоту на своего представителя в каждой комиссии. В Мосгоризбиркоме (МГИК) считают, что закон не нарушен, поскольку коммунисты неправильно заполнили документы, а когда им был дан шанс исправить ошибки, они им не воспользовались.

В четверг, 4 февраля, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин провели встречу с избирателями у стен здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. Собравшиеся возмущались недопуском кандидатов от КПРФ в 36 московских ТИКов и требовали отставки главы МГИК Юрия Ермолова. Свои требования, как заверяют организаторы акции, они передали в Мосгоризбирком, однако, по словам заместителя главы МГИК Дмитрия Реута, в комиссии их еще не получили. В акции приняли участие, по оценке организаторов, около 200 человек, полиция присматривала за участниками, но никого не задержала.

Напомним, состав ТИК формируется региональными избиркомами сроком на пять лет. В декабре прошлого года истекли полномочия 123 московских ТИКов из 128. По закону четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») имеют квоту — по одному члену с правом решающего голоса в каждой ТИК, остальные члены отбираются Мосгоризбиркомом из предложенных кандидатов. Кандидатуры в новый состав комиссий МГИК принимал от партий и общественных организаций до 5 ноября 2020 года, а 18 декабря опубликовал списки новых составов. Ни в одной из новых комиссий представителей КПРФ не оказалось. Дмитрий Реут тогда пояснил “Ъ”, что представители КПРФ неправильно заполнили документы на своих кандидатов, но, поскольку партия имеет квоту, комиссия дала ей возможность подать документы заново до 28 декабря. Однако, когда срок истек, вместо 123 членов ТИКов от компартии МГИК назначил только 87. Дмитрий Реут оправдывал такое решение тем, что квота действовала только до 18 декабря и ЦИК мог вовсе не назначить коммунистов из-за нарушений в документах, но пошел им навстречу. В то же время, по его словам, прием кандидатур был объявлен не только для КПРФ, но и для всех остальных: «Поступило более 200 предложений на 123 места, и преимуществом КПРФ уже не обладала». В итоге МГИК решил отдать 36 мест кандидатам от других организаций, обладавшим «более высокими навыками», чем кандидаты КПРФ.

Московский горком КПРФ назвал случившееся зачисткой избирательных комиссий «в целях расширения возможностей манипуляции выборами» и фальсификации их итогов. Валерий Рашкин заявил “Ъ”, что партия воспользуется правом назначить в те комиссии, куда не взяли ее представителей, своих членов с правом совещательного голоса. Назначения их кандидатов с правом решающего голоса коммунисты будут добиваться через суд. Иски о первоначальном отказе в 123 комиссиях поданы еще в декабре, а на следующей неделе горком подаст иски в связи с отказом в назначении 36 партийных кандидатов при доборе на вакантные места. «МГИК наплевал на важнейший принцип представительства парламентских партий при формировании комиссий,— считает господин Рашкин.— Мы этого так не оставим. Если надо, дойдем до Верховного суда. Кроме того, мы резко усилим наблюдателями и членами комиссий участки, где МГИК пытается оставить простор для фальсификаций». По словам господина Реута, никаких извещений из суда в МГИК не получали.

Эксперт по избирательному праву Аркадий Любарев считает, что суд коммунисты, скорее всего, выиграют, поскольку федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» не дает МГИК возможности не включить представителей КПРФ в состав ТИКов: «По закону половину членов теризбиркомов составляют представители партий, прошедших по спискам в Госдуму, региональное заксобрание или муниципальный представительный орган. Депутаты Мосгордумы и муниципальных собраний Москвы по спискам не избираются, поэтому заменять представителей парламентских партий кем-то еще нельзя».

Электоральный юрист Роман Смирнов оценивает шансы КПРФ на победу в суде как невысокие: по его мнению, все будет зависеть от того, докажет ли партия, что 36 членов комиссий, назначенных МГИК, менее квалифицированны, чем ее кандидаты. Избирательное законодательство «довольно рамочно» определяет принципы формирования ТИКов, говорит господин Смирнов, поэтому каждая сторона может их трактовать в свою пользу: «Такое понятие, как "добор на вакантные места", не прописано в законодательстве. В КПРФ должны были понимать, что главный принцип при формировании комиссий — перестраховаться и изначально предоставить как можно больше документов с исчерпывающими данными о кандидатах».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова