«Атомайз» готовит смарт-контракты

Компания «Атомайз Россия» создана в ноябре 2020 года. Наравне с двумя одноименными компаниям, зарегистрированными в других юрисдикциях, входит в экосистему, предназначенную для работы с цифровыми активами по всему миру. Основной инвестор — Global Palladium Fund, в котором учредителем и единственным акционером является ГМК «Норильский никель». В середине января компания подала ходатайство в Банк России на получение статуса оператора информационной системы и оператора обмена ЦФА. Целевые сроки рассмотрения ходатайства — первый квартал. После получения соответствующих статусов технически первые ЦФА могут быть выпущены уже через месяц. Эмитентом выступает Global Palladium Fund, сам «Атомайз» выступает платформой и провайдером услуг. Первоначально будет реализовано два ключевых продукта — для физических и юридических лиц, отмечает директор «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева. Это будет реализация ЦФА на базе смарт-контрактов, представляющих собой денежное требование в привязке к металлам или продукции «Норильского никеля». Для физических лиц это будет одним из способов управления благосостоянием, для юридических, а это в первую очередь потребители металлов палладиевой группы,— возможностью динамично управлять объемами металла, который в силу каких-то причин был не использован в производстве. По словам Екатерины Фроловичевой, в 2022–2023 годах планируется расширить количество инструментов не только за счет других металлов, но и за счет сотрудничества с другими отраслевыми вертикалями.

Полина Смородская