Цена вопроса

При обсуждении в экспертном сообществе цифровых финансовых активов (ЦФА), проектов с использованием технологий распределенного реестра так или иначе возникают вопросы о криптовалютах. Я не отождествляю эти понятия, но тем не менее стоит признать, что у инструментов исходно общая природа, хотя и абсолютно разные условия выпуска, обращения и идентификации участников. Сфера использования цифровых активов стремительно расширяется за счет игр, цифровых произведений искусства, авторских прав, в то время как область применения криптовалют пока стагнирует (нынешняя спекулятивная волатильность не в счет).

Интересной представляется и ситуация, при которой регуляторами публично декларируются разнонаправленные цели. Во-первых, исключение посредников в цепочках финансовых расчетов с целью их ускорения и удешевления. Во-вторых, желание иметь тотальный контроль над любыми финансовыми трансакциями. И их противоположность во многом способствует поиску энтузиастами и самими регуляторами новых форм инструментов и расчетов.

Стоит приветствовать инициативы регуляторов по созданию условий по выпуску и регистрации ЦФА на блокчейне (авторские права, артефакты в играх и т. д.), добиваясь их юридического признания и судебной практики по правам собственности. В частности, по определению порядка действий в ситуациях, если, например, смарт-контракт не исполняется (оспаривается) одной из сторон. Именно этим путем пошли в Швейцарии и Евросоюзе.

Но с криптовалютами пока до конца не могут определиться — это средство обеспечения расчетов, в том числе сохранения стоимости, или спекулятивный финансовый инструмент? Совместить функции не получится. И пока спекулятивная составляющая доминирует, крипта больше похожа на производные инструменты.

Одновременно центробанки во всем мире изучают вопрос выпуска собственных цифровых валют — Central Bank Digital Currency (CDBC). Такие инструменты — логичный выбор для проведения расчетов. Однако выпуск CDBC радикально снизит доходы банков от расчетно-кассового обслуживания и уменьшит их валюту баланса, к чему финансовые посредники не готовы и чему будут сопротивляться всеми доступными способами.

Открытым остается и механизм использования CDBC нерезидентами. И здесь недалеко до получения финансовой независимости отдельных регионов. Например, все увереннее утверждения, что цифровой юань — это попытка «объединить китайскую диаспору в разных странах». Кроме того, витает в воздухе проект идеи «исламских финансов».

Тотальный контроль и полная финансовая прозрачность, к которым нас ведут финансовые регуляторы, оставляют все меньше места для криптовалют. Отметим здесь титанические усилия регуляторов по деанонимизации популярных криптовалют, чтобы сделать их использование максимально дискомфортным для анонимных неподконтрольных переводов. Более того, любая операция по обмену их на денежные средства в более или менее крупном объеме является предметом пристального контроля со стороны государства.

Описанными действиями регуляторы, по сути, будут гасить использование криптовалют в качестве спекулятивного инструмента или ценной бумаги и в результате могут оставить этот рынок исключительно фрикам, снимая с себя всякую ответственность за финансовый результат.

Вадим Калухов, экс-директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России, основатель консалтинговой компании «Лончпэд-Т»