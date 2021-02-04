Главные новости к утру 4 февраля

В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Алексея Навального. Аналогичный документ был внесен почти тем же составом сенаторов в сентябре из-за предполагаемого отравления российского оппозиционера. О реакции на решение суда по делу оппозиционера

Больше 20 СМИ выразили поддержку главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Накануне его арестовали на 25 суток за ретвит шутки с указанием времени акции в поддержку Алексея Навального. Против ареста выступили “Ъ”, РБК, VTimes, The Bell, «Эхо Москвы», «Медуза», «Дождь» и другие.

Почти 750 человек получили административные аресты из-за акций с 23 января, сообщило «ОВД-Инфо». Они проведут под арестом в сумме около 6,3 тыс. дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму больше 6 млн руб. О последних протестах

США будут принимать решение о санкциях против «Северного потока-2» по мере его реализации, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Госдеп считает, что санкции — это не единственный способ помешать проекту.

Российские театральные и музыкальные критики выступили против полицейского насилия. Открытое обращение разместили Ассоциация театральных критиков и Ассоциация музыкальных критиков.

Задымление произошло в самолете во время полета из Хабаровска. Он штатно приземлился, никто не пострадал. На борту находилось почти 100 человек.

О предстоящих 4 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.