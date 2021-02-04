Главные анонсы 4 февраля

В Москве начнется трехдневный рабочий визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Ранее он назвал решение отправить российского оппозиционера в колонию политически мотивированным и от имени Евросоюза потребовал освободить политика и всех задержанных на акциях протеста. Во внешнеполитической службе Евросоюза сообщали, что господин Боррель «хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность». О реакции мировых СМИ

В Госдепартаменте США состоится выступление президента Джо Байдена с речью о внешней политике. По словам, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, это «не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере». Как Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор

Хамовнический районный суд Москвы проведет проверку законности лишения статуса адвоката Алексея Коврижкина, представлявшего в суде по «делу Голунова» бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЗАО Игоря Ляховца. Причиной для лишения статуса стало дело о получении в 2018 году взятки следователями СКР, вымогавшими ее у клиентов господина Коврижкина. Тогда защитник, проконсультировавшись в ФСБ, передал следователям 5 млн руб., после чего тех арестовали. Подробнее

Две тяжелые ракеты-носители Falcon 9 с очередными группами интернет-спутников системы Starlink с разницей в четыре часа будут запущены на орбиту.

В Катаре начнется Клубный чемпионат мира по футболу. В первом четвертьфинале сыграют мексиканский «Тигрес» и южнокорейский «Ульсан» (победителя в полуфинале ждет бразильский «Пальмейрас»). Во втором матче встретятся хозяева, катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли» (победителю достанется мюнхенская «Бавария»). Финал турнира пройдет 11 февраля.

В московской гостинице «Лотте Отель Москва» пройдет внеочередная конференция Российского футбольного союза.