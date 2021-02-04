Задымление произошло в самолете во время полета из Хабаровска

В самолете, который летел из Хабаровска в Южно-Сахалинск, произошло задымление в кабине пилота. Он штатно приземлился, никто не пострадал. На борту находилось почти 100 человек.

Задымление произошло через 20 минут после вылета из Хабаровска, сообщила пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. «Командир воздушного судна уведомил оперативные службы. Задымление удалось ликвидировать самостоятельно»,— сообщила пресс-служба «РИА Новости».

Аварийную посадку совершил Airbus A319, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области. На его борту находились 90 человек и 7 членов экипажа. «Пассажирский самолет... совершил посадку в аэропорту города Южно-Сахалинск. Угрозы здоровью пассажиров нет»,— говорится в сообщении МЧС. Пассажиры самостоятельно покинули самолет, эвакуация не производилась.