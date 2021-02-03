Минпромторг: расширение вмешательства государства в ценообразование не планируется

Увеличения государственного вмешательства в регулирование цен на товары не будет, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Сегодня, 3 февраля, глава Минпромторга провел совещание с представителями торговых сетей, одной из тем которого выполнение соглашения по фиксации цен на определенные товары.

«Масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов»,— цитирует пресс-служба ведомства слова министра.

Господин Мантуров также поблагодарил представителей отрасли на выполнение соглашения по сдерживанию роста цен. «Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций»,— добавил он.

В декабре 2020 года на фоне подорожания базовых продуктов правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Счетная палата увидела риски возникновения дефицита на рынке в условиях правительственного механизма. По информации “Ъ”, попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жалоб от сетей на проблемы с закупками.

О госконтроле за ценами на продукты — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».