Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Поводом для ареста стал ретвит записи с фотографией вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, подписью «Дмитрий Спирин за Навального» и информацией о предстоящей 31 января акции протеста. Автор твита, который ретвитнул господин Смирнов, в шутливой форме обыграл внешнее сходство журналиста и вокалиста панк-группы. В суд Сергей Смирнов пришел в майке с надписью «Тараканы».

Как сообщила «Медиазона», в основу административного дела лег рапорт оперативника Центра «Э» Д. И. Гребенчукова и допрос полицейских, задержавших главреда. Защита журналиста настаивала на вызове в суд этих людей, судья Александр Меркулов в ходатайстве отказал.

Сергея Смирнова задержали 30 января, когда он вышел на улицу с пятилетним сыном. «Апология протеста» и сам господин Смирнов отмечали, что во время проведения акций в поддержку политика Алексея Навального главный редактор «Медиазоны» был дома. С заявлениями в поддержку Сергея Смирнова выступили «Новая газета», Znak.com, «Бумага», «МБХ медиа» и другие издания.

Новость дополняется.