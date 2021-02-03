Пожарных накрыло дымом

В Красноярске трое спасателей погибли при тушении крупного пожара на складе автозапчастей. Они искали человека, который находился внутри помещений. Позднее его обгорелое тело было обнаружено в ходе тушения. По предварительным данным, пропавшие спасатели могли сбиться с пути из-за сильного задымления, и у них закончился воздух в баллонах. Для расследования причин произошедшего министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию. Десятки расчетов не могут справиться с огнем уже восемь часов.

Как рассказали в спасательном ведомстве, сообщение о возгорании в здании склада автозапчастей фирмы «Автотрейд», расположенном в промзоне Красноярска, поступило на пульт пожарной охраны в 10:40 (6:40 мск). Густой черный дым был виден из разных концов города. Уже через пять минут первые расчеты спасателей были на месте.

Площадь пожара составила 800 кв. м, но продолжала стремительно расти. Менее чем за час она увеличилась более чем вчетверо, до 3,5 тыс. кв. м.

Вторая категория сложности пожара была поднята до третьего уровня. Группировка пожарных возросла с 70 человек до 148, число спасательной техники — с 21 до 43 единиц. Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин рассказал, что для тушения были проложены две магистрали для подачи воды. Само тушение затрудняли сложная планировка помещений и большое количество пластика, который там хранился.

В задымленный склад вошли пять звеньев газодымозащитной службы. Пожарным поступила информация о том, что там может находиться работник, который не успел эвакуироваться при возникновении опасности. Через некоторое время радиосвязь с одним звеном из трех спасателей пропала. Согласно данным радиообмена, которые приводит Telegram-канал «Силовики», густой дым мог дезориентировать пожарных. К тому же во время последнего выхода на связь у них подходил к концу запас воздуха. «У нас закончился воздух»,— сказал, по данным канала, один из спасателей. «Ищи выход, *** твою мать, ищи!» — закричал его коллега.

«Ситуация тяжелая. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня… В здании склада предположительно находился работник компании. На разведку в огонь ушло звено пожарных, обрушилась кровля. Связи с ребятами нет, остается надеяться на чудо»,— сообщил на своей странице в Instagram губернатор Александр Усс, побывавший на месте происшествия. Вскоре было обнаружено тело работника склада.

Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель трех сотрудников МЧС. «Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь — непредсказуемая стихия…И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти... Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск»,— сообщил градоначальник в Instagram.

Для установления причин инцидента глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился создать специальную комиссию. В Красноярск вылетела группа специалистов центрального аппарата спасательного ведомства во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия происшедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности»,— заявил прокурор края Роман Тютюник.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход следствия по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что поиск звена газодымозащитной службы и тушение огня еще продолжаются.

Константин Воронов, Новосибирск