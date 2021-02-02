У Мосгорсуда задержали более 230 человек

Около Мосгорсуда, где сегодня, 2 февраля, рассматривается дело о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, задержали более 230 человек, сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. «ОВД-Инфо» оценивает число задержанных в 237 человек.

«МБХ медиа» передает, что среди прочих задержали корреспондентов Mash, «Открытых медиа», SOTA и «Росдержавы». Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина написала в Telegram-канале, что ее дочь Евдокию задержали у суда, несмотря на пресс-карту.

Напомним, что возле Мосгорсуда усилены меры безопасности. К суду стянуты силы ОМОНа, Росгвардии и 2-го оперативного полка, стоит колонна автозаков. На ближайшей к зданию станции метро «Преображенская площадь» сотрудники провоохранительных органов проверяют всех выходящих по внутренней базе. Улицы возле суда перекрыты: с 0:00 — Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал; с 9:00 — улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917; улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостов.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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