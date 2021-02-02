Коронавирус в Черноземье: 32 умерли, 1 170 заражены за сутки

2 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 184 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 170 новых случаев заболевания (всего 184 206), в том числе:
- Белгородская область +171 новый заболевший, всего выявлен 27 791 случай, умер 381 пациент;
- Воронежская область +371, всего 58 963, умерли 1 579;
- Курская область +173, всего 26 329, умерли 376;
- Липецкая область +147, всего 21 229, умерли 376;
- Орловская область +162, всего 27 046, умерли 356;
- Тамбовская область +146, всего 22 848, умерли 275.
13 пациентов скончались в Воронежской области, шесть— в Белгородской, по четверо — в Курской и Орловской областях. Трое умерли в Липецкой области, двое — в Тамбовской. Число скончавшихся в макрорегионе составляет теперь 3 343.
Болезнь за последние сутки победили 1 004 жителя Черноземья (всего 163 295), в том числе:
Белгородская область +201 новый выздоровевший, всего 25 121;
Воронежская область +319, всего 52 898;
Курская область +116, всего 23 329;
Липецкая область +165, всего 17 232;
Орловская область +167, всего 23 823;
Тамбовская область +36, всего 20 892.
В России за последние сутки выявлено 16 643 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 884 730. Выздоровели и выписаны за сутки 22 372 человека (всего 3 340 545), скончались за сутки 539 пациентов с коронавирусом (всего 74 158).
Коронавирус в Черноземье
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