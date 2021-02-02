Коронавирус в Черноземье: 32 умерли, 1 170 заражены за сутки

2 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 184 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 170 новых случаев заболевания (всего 184 206), в том числе:

Белгородская область +171 новый заболевший, всего выявлен 27 791 случай, умер 381 пациент;

+171 новый заболевший, всего выявлен 27 791 случай, умер 381 пациент; Воронежская область +371, всего 58 963, умерли 1 579;

+371, всего 58 963, умерли 1 579; Курская область +173, всего 26 329, умерли 376;

+173, всего 26 329, умерли 376; Липецкая область +147, всего 21 229, умерли 376;

+147, всего 21 229, умерли 376; Орловская область +162, всего 27 046, умерли 356;

+162, всего 27 046, умерли 356; Тамбовская область +146, всего 22 848, умерли 275.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 32 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

13 пациентов скончались в Воронежской области, шесть— в Белгородской, по четверо — в Курской и Орловской областях. Трое умерли в Липецкой области, двое — в Тамбовской. Число скончавшихся в макрорегионе составляет теперь 3 343.

Болезнь за последние сутки победили 1 004 жителя Черноземья (всего 163 295), в том числе:

Белгородская область +201 новый выздоровевший, всего 25 121;

Воронежская область +319, всего 52 898;

Курская область +116, всего 23 329;

Липецкая область +165, всего 17 232;

Орловская область +167, всего 23 823;

Тамбовская область +36, всего 20 892.

В России за последние сутки выявлено 16 643 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 884 730. Выздоровели и выписаны за сутки 22 372 человека (всего 3 340 545), скончались за сутки 539 пациентов с коронавирусом (всего 74 158).

Сергей Калашников