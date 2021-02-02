Больше 200 человек арестовали из-за акций 31 января

В России арестованы 206 человек в связи с несогласованной акцией 31 января, посчитал правозащитный центр «ОВД-Инфо». По его информации, всего были задержаны 5,7 тыс. человек.

«И это только те решения (об арестах.— “Ъ”), о которых мы знаем. Цифра очень быстро растет»,— говорится в сообщении «ОВД-Инфо» в Telegram-канале.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об аресте больше 100 человек в связи с протестами в городе. В Москве были арестованы глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат по району Северное Измайлово от КПРФ Дмитрий Барановский.

23 и 31 января по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», было задержано около 10 тыс. человек.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».