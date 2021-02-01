В России на 4,9% выросли социальные выплаты

В России с 1 февраля в соответствии с постановлением премьера Михаила Мишустина увеличится на 4,9% ряд социальных выплат. Речь идет о выплатах для инвалидов, ветеранов и пострадавших на производстве граждан. Также индексация коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

В России с 2018 года пособия индексируют один раз в год, 1 февраля. Расчет ведется по индексу потребительских цен за прошлый год. Постановление об индексации соцвыплат на 2021 год господин Мишустин подписал 30 января.

В 2020 году инфляция в России достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты.

Об инфляции в регионах — в материале “Ъ” «Огурец в гостях у помидора».