Мишустин проиндексировал социальные пособия на 4,9%

Правительство увеличило размер федеральных социальных пособий на 4,9%. Индексация затронет выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, пострадавшим на производстве, а также некоторые пособия для семей с детьми. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин (.pdf).

«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%»,— говорится в сообщении правительства. По семьям с детьми будут проиндексированы пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособие по передаче ребенка на воспитание в семью.

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В России с 2018 года пособия индексируют один раз в год, 1 февраля. Расчет ведется по индексу потребительских цен за прошлый год.

По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты.

Об инфляции в регионах — в материале “Ъ” «Огурец в гостях у помидора».