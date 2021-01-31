В Екатеринбурге акция в поддержку Навального продолжается четвертый час

Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге продолжает идти четвертый час. За это время сотрудники полиции, которых, по мнению свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, было больше, чем необходимо, задержали 32 человека. Правозащитники сообщают о том, что к задержанным не пускают адвокатов.

Шествие началось от Дворца молодежи и изначально должно было завершиться на площади Труда, однако организаторы акции, местный штаб Навального, несколько раз меняли маршрут. Так, сначала собравшиеся пошли к скверу у Драмтеатра, после решили вернуться к станции метро «Динамо». После чего группы протестующих разошлись гулять по центральным улицам города. Цепочки участников акции прошли по улицам Вайнера и 8 Марта (около ТРЦ «Гринвич»). В итоге разными путями горожане начали стягиваться в парк XXII Партсъезда около Дворца молодежи, где сейчас, по сообщению местных СМИ, полиция вновь начала задерживать участников акции.

Всего, по официальным данным, в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс. человек.

Стоит отметить, что почти за час до начала акции администрация Екатеринбурга сообщила о закрытии нескольких станций метрополитена. Причиной стало то, что между станциями «Машиностроителей» и «Уральской» у первого вагона состава заклинило колесную пару. В результате чего движение поездов по участку «Проспект Космонавтов»—«Площадь 1905 года» было полностью остановлено. Спустя более двух часов движение было восстановлено.