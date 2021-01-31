В Екатеринбурге закрыли часть станций метро

В метрополитене Екатеринбурга закрыли часть станций. По данным мэрии, между станциями метро «Машиностроителей» и «Уральской» у первого вагона состава заклинило колесную пару. Из-за чего поезд остановился. Сейчас его выводят на станцию «Уральская», чтобы эвакуировать пассажиров.

«Движение поездов по участку "Проспект Космонавтов"—"Площадь 1905 года" остановлено. Проводятся работы по транспортировке неисправного состава на пути оборота станция "Площадь 1905 года" для освобождения путей и восстановления движения»,— говорится в сообщении мэрии. В пресс-службе подчеркнули, что движение поездов от станции метро «Ботаническая» и до «Геологической» сохраняется.

Отметим, что в центре Екатеринбурга в 12:00 начнется несанкционированное шествие, организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального.