Татьяна Мерзлякова: Полицейских было больше, чем требовала акция

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о чрезмерном количестве сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок во время несанкционированного шествия в поддержку Алексей Навального.

«Полицейских было больше, чем того требовала акция. По-прежнему много сил подавления и мало сил убеждения. С этими людьми (участниками акции — “Ъ-Урал”) должны работать департаменты внутренней и молодежной политики»,— отметила госпожа Мерзлякова в разговоре с “Ъ-Урал”. По ее мнению, именно большое количество сотрудников полиции и стало причиной задержания участников. Напомним, по предварительным данным министерства общественно безопасности Свердловской области, во время шествия было задержано 32 человека.

«Сложно что-то говорить в защиту незаконной акции. Организаторам необходимо было подавать заявление. Полицейские не должны вычислять маршруты шествия, потому что может случиться любая провокация и любой гражданин может пострадать. Мне это не нравится»,— подчеркнула омбудсмен.

Всего, по официальным данным, в несогласованном шествии в поддержку Алексея Навального приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс. человек. При этом люди продолжают ходить колонами по центральным улицам города.