Telegram пошел в наступление

Telegram позволит перенести свои чаты из WhatsApp. Такая функция появилась в последней версии мессенджера Павла Дурова. Об импорте переписки в Telegram стало известно вскоре после скандала с обновленной политикой WhatsApp. Все пользователи программы скоро должны будут делиться данными с Facebook, в частности, номерами телефонов, геолокацией, а также информацией о том, с кем и когда переписывались. Нововведение вызвало массовое недовольство, а количество загрузок Telegram взлетело до рекордных значений. В результате Павел Дуров заявил о «крупнейшей цифровой миграции».

Как обновления Telegram могут повлиять на этот процесс? Интернет-эксперт Антон Меркуров отмечает, что WhatsApp сам позволяет скачать свои чаты и использовать их в других программах. И новая функция Telegram едва ли серьезно изменит рынок. «Это нормальная практика для массы приложений, которые между друг другом импортируют те или иные данные. Другой вопрос, что WhatsApp не очень хочет, чтобы оттуда что-то экспортировали. Вряд ли с таким положением дел что-то сделают, поскольку это сильно ухудшит качество сервиса.

Ограничивать пользователя и запирать его в одной платформе — это кощунство, такие действия будут активно влиять на популярность сервиса. Мы сейчас входим в стадию большой конкуренции, развития коммуникационных историй, особенно на фоне скандалов, запретов и блокировок. У Дурова заканчиваются деньги. Сейчас удачный момент для всех, кто, так или иначе, занимается коммуникационными продуктами, мессенджерами, социальными сетями, потому что Facebook и WhatsApp все недовольны. Пришло время выкатывать новые скандальные функции, которые будут призывать переходить на другие мессенджеры — это вполне нормальная стратегия продвижения в столь динамичную эпоху. Комплекс проблем у WhatsApp создает пространство для рождения конкурентов. Одна единственная функция вряд ли способна сильно поменять расклад на рынке. Я думаю, еще будет много новостей о том, как все друг друга банят, вводят новые функции и запрещают другие»,— говорит Меркуров.

При этом, по данным The Guardian, из-за скандала WhatsApp потерял около 30 млн пользователей. Столько же человек скачало мессенджеры Telegram и Signal. В середине января WhatsApp опустился на десять позиций в британском чарте самых загружаемых программ. И этот процесс вряд ли получится остановить, считает гендиректор компании Social Data Hub Артур Хачуян: «Количество людей, которые сейчас уходят в Telegram, Signal и другие мессенджеры, продолжает расти.

Собственно, соцсеть Павла Дурова сделала то, что от нее ожидали — очень грамотную функцию для импорта чатов, чтобы позволить людям переходить быстрее и без потери данных.

Я думаю, что это только ускорит миграцию, как, например, было со Spotify, куда можно было импортировать список аудиозаписей из "Яндекс.Музыки", что в принципе очень удобно. Здесь точно такая же логика. К сожалению, у корпорации Facebook все очень плохо с пиаром, и пользователи оттуда массово уходят. Аудитория Telegram выросла. Понять, насколько она при этом уменьшилась в WhatsApp, нельзя, потому что люди могут просто не заходить в приложение. Но я думаю, что можно смело полагать, что пользователи отказываются от WhatsApp и переходят в другой мессенджер. Функцией экспорта чатов пользуются крайне редко. Я думаю, что это было сделано из-за политики конфиденциальности данных, чтобы можно было выгружать информацию о собственных чатах».

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Новые правила WhatsApp должны были заработать с 8 февраля. Но на фоне скандала компания отложила изменение политики до середины мая. Представители WhatsApp также заявили, что групповые чаты останутся приватными, а переписка пользователя не будет доступна сотрудникам Facebook.