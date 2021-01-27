К кандидату не подходят конкурсы В Тамбовской области за неделю сорвались вторые выборы с участием мэра Котовска

После отмены конкурса по выбору мэра Тамбова аналогичная судьба на минувшей неделе постигла процедуру отбора градоначальника для соседнего промышленного города Котовска. Заседание комиссии было перенесено на 29 января в связи с болезнью пяти чиновников администрации Тамбовской области, которые представляют половину конкурсной комиссии. Источники “Ъ-Черноземье” в местной власти связывают провал обоих конкурсов с участием в них бывшего топ-менеджера ЮКОСа и нынешнего мэра Котовска Алексея Плахотникова, который воспринимается как оппонент региональной власти, хотя и представляет «Единую Россию». Незадолго до выборов в Котовске горсовет изменил правила их проведения, практически гарантировав градоначальнику переизбрание.

О том, что назначенный на 22 января конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Котовска не состоялся и перенесен на 29 января, “Ъ-Черноземье” рассказали в конкурсной комиссии. Как оказалось, причиной этого стала болезнь входящих в ее состав сотрудников администрации Тамбовской области. По данным источников „Ъ“, пять областных членов комиссии заболели коронавирусом, однако официального подтверждения этой информации нет.

Как удалось выяснить “Ъ-Черноземье”, на конкурс заявились три претендента. В конкурсной комиссии не раскрывают их имена.

Мэр Котовска Алексей Плахотников подтвердил “Ъ-Черноземье”, что подавал заявку, и выразил надежду на то, что процедура состоится в будущую пятницу. Собеседники “Ъ-Черноземье” в местной власти говорят, что два других кандидата являются техническими, а под победу действующего мэра заточены и правила самого проведения конкурса, которые городские депутаты поменяли в прошлом году.

Его условия в целом схожи с аналогичным конкурсом в Тамбове. Кандидаты в мэры оцениваются по уровню профессионального образования, опыта работы, знаниям законодательства и программам развития города. Оценку им дает комиссия из десяти человек. Половина из них избирается из представителей местных властей, а другая — из областных. Двое финалистов конкурса представляются на голосование депутатам горсовета, которые выбирают градоначальника на сессии.

В июле прошлого года горсовет Котовска внес в условия проведения конкурса изменения, согласно которым председатель конкурсной комиссии может быть избран только из состава местных депутатов. Это существенно увеличило вес «муниципалов» в отборе кандидатур на конкурс, потому что при разделении голосов поровну голос председателя будет засчитываться за два. Новые условия не понравились потенциальным кандидатам на участие в конкурсе, которые пожаловались на них в прокуратуру. В ведомстве “Ъ-Черноземье” рассказали, что не нашли оснований для опротестования нормативного акта. Решение соответствует федеральному законодательству, отметили в прокуратуре Тамбовской области.

Таким образом, Алексей Плахотников, имеющий поддержку котовского горсовета, практически гарантирует себе победу на выборах, уверен собеседник “Ъ-Черноземье” в местной власти.

По его мнению, единственным препятствием пока является воля области, которая может затянуть саму процедуру конкурса. Состоится ли он 29 января — неясно: по неофициальной информации, у пяти членов комиссии больничные открыты с 22 января. Чтобы конкурс состоялся, нужны голоса как минимум семи членов комиссии. Действующий мэр будет исполнять обязанности до проведения выборов.

За прошлую неделю котовский конкурс стал вторым несостоявшимся отбором градоначальников в Тамбовской области. В начале недели аналогичная судьба постигла выборы мэра областного центра. В борьбу за эту должность как кандидат от «Единой России» вступил и Алексей Плахотников, что, очевидно, помешало планам областных властей, поддерживающих популярного врио мэра Максима Косенкова (глава местной ячейки «Родины»), который не может участвовать в выборах из-за судимости. В итоге конкурс объявили несостоявшимся из-за неожиданного отказа от борьбы конкурента господина Плахотникова Андрея Толмачева. В своем выступлении он поддержал действующего градоначальника Тамбова — господина Косенкова.

Несостоявшийся конкурс в Тамбове породил новую волну обсуждения возврата прямых выборов мэра. Депутат местной гордумы от КПРФ Артем Александров обратился к спикеру Елене Леоновой с просьбой создать рабочую группу, которая займется разработкой этого вопроса. В разговоре с “Ъ-Черноземье” господин Александров высказал предположение, что обсуждение возврата к прямым выборам может начаться после избрания нового состава облдумы этой осенью с учетом общественного запроса.

Сергей Толмачев