Прокуратура проводит проверку после гибели трех татарстанцев в Пермском крае

В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту гибели трех вахтовиков из Татарстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные в деревне Шишкино. Рабочих, которые прибыли из Татарстана для работы на Тукачевском месторождении, обнаружили в вагоне-доме без признаков жизни. Детали и причины трагедии не сообщаются.

Прокуратура во время проверки даст оценку соблюдению работодателем и работниками трудового законодательства, а также норм и правил охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"