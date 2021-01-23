В Анапе в акции протеста в поддержку Навального участвовали несколько десятков человек

Численность участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального в Анапе составила несколько десятков человек. Об этом пишет издание «Анапское Черноморье».

По его данным, мероприятие началось чуть позже запланированных 14:00. Среди участников было много молодежи и даже несовершеннолетних, отмечает издание. Как пишет «Блокнот-Анапа» участники акции протеста прошли шествием от Театральной площади до администрации курорта, скандируя лозунги в поддержку оппозиционера.

Издания отмечают, что сотрудники полиции вели себя корректно по отношению к протестующим, тем не менее в ходе мероприятия были задержаны два человека.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, наиболее многочисленная акция протеста прошла 23 января в Краснодаре. По разным оценкам, в ней участвовали около 5 тыс. человек. Она началась возле Александровской Триумфальной арки в Краснодаре, затем колонна участников двинулась по ул. Красной до краевой администрации, где состоялся митинг. Мероприятие также обошлось практически без задержаний.

В Геленджике численность протестующих достигала 300 человек. Акция продолжалась около полутора часов и около 15:30 митингующие начали расходиться. В Новороссийске, по оценкам “Ъ-Кубань”, участвовали около 1 тыс. человек. Известно, что несогласованный митинг закончился задержанием не менее трех человек. Не обошлось без задержаний и в Сочи, где Алексея Навального вышли поддержать около 200 человек. Общее количество задержанных во всех городах Кубани, где проходили акции протеста, не озвучивалось.

Алексей Белянин