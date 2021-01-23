Несогласованный митинг в Геленджике собрал около 300 человек

Несогласованная акция протеста в поддержку Алексея Навального собрала в городе-курорте порядка 300 человек, сообщила собственный корреспондент “Ъ-Кубань” по Геленджику.

23 января с 11.00 у кинотеатра «Буревестник» занимались на открытой тренировке спортсмены воркаут-площадки курорта «GELENDZHIK VORKOUT TEAM» и дежурили полицейские. «Школьников охраняем», - прокомментировали ситуацию площади полицейские.

Одновременно на Центральной площади у городской администрации рабочие разбирали главную елку курорта. Рядом с ними также дежурили полицейские и казаки. Прогуливающиеся по набережной люди останавливались, чтобы сделать фотографии.

К 14 00 начали собираться митингующие. У некоторых были плакаты, часть участников выкрикивала лозунги, в частности, «Свободу!». Позднее на площади появился глава Геленджика Алексей Богодистов. Он пообщался с людьми и попросил их рахойтись.

Примерно в 15.30 митингующие стали расходиться и остались только полицейские и казаки.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю комментировать произошедшее отказались.

Елена Зуева