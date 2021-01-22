«ВКонтакте» заблокировал встречи сторонников Навального накануне дня протестов

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала страницы встреч «Свободу Навальному!» с призывами к протестам 23 января. Недоступны встречи, которые объявили региональные штабы политика Алексея Навального в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 27-31-2021/Ид430-21»,— указано в сообщении на месте страницы о встрече в Москве. Тот же номер требования указан и в сообщениях о блокировках других встреч. «Медиазона» отмечает, что «ВКонтакте» заблокировал 63 страницы из 66, указанных на сайте Алексея Навального. На странице встречи в городе Ялуторовск Тюменской области появилось сообщение, что «митинг не состоится», а те, кто выйдут на него, нарушат «2е не зависимых статьи» (орфография сохранена).

Ранее Роскомнадзор сообщал, что «ВКонтакте» наряду с YouTube удалил 50% публикаций о призывах к несанкционированным акциям. При этом ведомство заявило, что наибольшая призывная активность наблюдается в TikTok. Тот, по утверждению регулятора, удалил 38% записей.

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти на акции протеста. Поводом для организации акций стало задержание господина Навального по его возвращению в Россию.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ FM” «Силовики готовятся к митингам».