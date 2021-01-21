Россия направила Германии новый запрос по Навальному

Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила пресс-служба ведомства. Ответы на свои предыдущие запросы она посчитала неудовлетворительными. Сам господин Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

«Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А. А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям»,— сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«В этой связи Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы юстиции Германии запрос, в котором помимо прочего призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме»,— заявило ведомство.

Ранее представитель Минюста Германии заявил, что Германия дала России ответы на все правовые вопросы, насколько это было допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права ФРГ. По его словам, переданных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока нет оснований возбуждать уголовное дело. МИД РФ также заявил, что ответ Германии был несодержательным. Пресс-секретарь президента России назвал ответы отпиской.

17 января Алексей Навальный вернулся после лечения из Германии в Россию, в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники ФСИН. Многие зарубежные страны призвали освободить оппозиционера.

О реакции на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».