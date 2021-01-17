17 января, воскресенье
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Главные новости за выходные 16–17 января

Политик Алексей Навальный возвращается в Россию после курса лечения в Германии. Он покинул берлинский аэропорт в 17:18, в 19:40 самолет должен приземлиться во Внуково. В аэропорту уже начались задержания: без объяснения причин сотрудники полиции задержали уже 10 человек, которые приехали встречать господина Навального.

За прошедшие выходные в России было выявлено свыше 47 тыс. инфицированных коронавирусом (24 092 в субботу 23 586 в воскресенье). Общее число зараженных достигло 3 568 209. При этом в субботу, 16 января был побит очередной с начала года рекорд по смертности от COVID-19 — за сутки в России умерли 590 человек с коронавирусом.

Российские власти решили возобновить возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. С 27 января регулярные рейсы будут осуществляться в Хельсинки (по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга), в Доху (три раза в неделю из Москвы), Ханой (два раза в неделю из Москвы), Дели (два раза в неделю из Москвы).

Руководство непризнанных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) объявило о намерении передать Киеву некоторых удерживаемых граждан Украины. В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям. Об обменном процессе между сторонами

У берегов Турции в Черном море затонул сухогруз. По официальным данным, на его борту находились 12 человек, двое из которых граждане России. Как сообщили турецкие власти, шесть человек удалось спасти, четверо членов экипажа погибли.

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