Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Регулярные рейсы в Хельсинки (Финляндия) будут осуществляться по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы в Катар по маршруту Москва—Доха будут проводиться три раза в неделю, рейсы во Вьетнам (Москва—Ханой) и Индию (Москва—Дели) — по два раза в неделю.

Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами во время первой волны распространения коронавируса в 2020 году. Позднее было возобновлено авиасообщение с Египтом, Турцией, Великобританией, Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сербией, Танзанией, Эфиопией и Южной Кореей.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 21 декабря из-за выявления «британского» штамма коронавируса, распространяющегося быстрее других. В январе приостановка была продлена до 1 февраля.

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