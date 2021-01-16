ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц

Руководство непризнанных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) приняло решение передать Киеву некоторых удерживаемых граждан Украины.

«Руководством ДНР совместно с руководством ЛНР было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом»,— приводит Донецкое агентство новостей выдержку из совместного заявления.

В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям, говорится в документе. Решение было принято «исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего».

В августе прошлого года стало известно, что Украина рассчитывает на обмен около 100 человек, удерживаемых ДНР и ЛНР, на столько же пленных, удерживаемых Киевом. Тогда сообщалось, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе в апреле. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.

Из России украинцев, которых на родине признали политзаключенными, возвращали 7 сентября 2019 года. Тогда из Москвы в Киев самолетом доставили 35 человек, самым известным из которых был режиссер Олег Сенцов. Столько же человек полетели из Киева в Москву — на том рейсе самым известным лицом был экс-глава агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

В этом году замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в числе тактических задач назвал сохранение перемирия в Донбассе, активизацию работы трехсторонней контактной группы, продолжение обмена пленными, открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда, разведение сил и средств на новых согласованных участках. По его словам, Киев надеется, что саммит в нормандском формате состоится в 2021 году.

О стратегии России на украинском направлении читайте в публикации “Ъ FM” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».