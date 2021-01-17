Facebook запретил рекламу оружейных аксессуаров перед инаугурацией Байдена

Facebook запретил рекламу защитного снаряжения и оружейных аксессуаров в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Это очередной шаг компании по «предотвращению ее использования в целях насилия». Запрет будет действовать до 22 января.

«Мы запрещаем рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в США по крайней мере до 22 января из осторожности. Мы уже запрещаем рекламу оружия, боеприпасов и глушителей. Но теперь мы также запретим рекламу сейфов для оружия, жилетов и кобуры»,— говорится в заявлении компании.

Администрация Facebook напомнила, что полностью приостановила политическую рекламу. Кроме того, соцсеть «продвигает точную информацию о выборах и насилии в Капитолии вместо контента, который… делегитимизирует выборы или изображает бунтовщиков как жертв», говорится в сообщении.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа за призывы к насилию, имея в виду его комментарии по поводу штурма Капитолия 6 января. Напомним, сторонники господина Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. В ходе штурма погибли люди. Помимо Facebook, аккаунты господина Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Snapсhat и другие социальные сети. Популярный у его сторонников мессенджер Parler отлкючили от хостинга.

О других альтернативных мессенджерах — в материале “Ъ” «Свобода parler».