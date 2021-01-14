В Ярославле разрешили проведение крещенских купаний

В Ярославле принято решение о проведении в городе крещенских купаний, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении отмечается, что накануне в мэрии прошло совещание с участием представителей духовенства и спасателей, на котором были согласованы места устройства крещенских купелей.

По данным пресс-службы, толщина льда на реках и других водоемах города позволяет организовать в Ярославле пять мест для проведения крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января и днем 19 января.

По словам первого заместителя руководителя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности города Ярославля, заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Виталия Леженко, сейчас продумываются меры по обеспечению безопасности мероприятия.

«Крещение — один из самых великих христианских праздников, каждый год подготовка к нему начинается заблаговременно. В отличие от прошлого года, погода позволяет организовать купели, поэтому все службы готовятся к проведению мероприятий в обычном режиме. Продумываем меры безопасности и решаем организационные вопросы»,— уточнил господин Леженко.

Всего в Ярославле будет организовано пять мест для проведения крещенских купаний. В Дзержинском районе купель будет сделана на реке Норе возле Троицкого храма. В Заволжском районе будет устроено две купели на реке Волге – возле Толгского монастыря и в Тверицах рядом с храмом Софии Премудрости Божией. В Красноперекопском районе купель будет устроена на Петропавловских прудах. В Кировском районе крещенская купель будет на реке Которосль в районе центрального пляжа.

По словам заместителя начальника управления ОООП УМВД России по Ярославской области Сергея Гаврилова, во всех местах проведения крещенских купаний будет организована охрана порядка.

«Будем стараться, чтобы люди были рассредоточены, не находились в большом количестве в одном месте. Особое внимание уделим купели на Петропавловских прудах, куда приходят не только верующие, но и люди в алкогольном опьянении»,— пояснил Сергей Гаврилов.

В мэрии уточнили, что у всех купелей будут оборудованы удобные подходы, рядом с ними будут установлены теплые палатки для переодевания. За безопасностью будут также следить сотрудники органов МЧС, МВД и медики.

Антон Антонов