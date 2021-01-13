«Сажать Навального будет большой ошибкой»

Алексей Навальный возвращается. Оппозиционный политик записал ролик, где объявил, что практически выздоровел и может долечиваться дома. Он заявил, что купил билет на рейс авиакомпании «Победа» и прибывает в Москву из Берлина 17 января. Официальной реакции на его заявление практически не было. Ранее Дмитрий Песков говорил, что любой гражданин страны вправе вернуться на родину. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает решение Алексея Навального серьезным испытанием для российской власти.

Любой гражданин Российской Федерации, волен вернуться на родину, и никаких ограничений для этого быть не может — это прописано в Конституции, и об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. И это можно считать главным в данной ситуации, равно как и тот факт, что Алексей Навальный покинул страну не по своей воле, а в самолете реанимации, находясь в коме.

Он не лишен гражданства, как это происходило в советские годы с противниками строя, его никто насильственно за границей не удерживает, поэтому никаких юридических препятствий к возвращению у него нет.

Что касается очередного, уже трудно сказать, какого по счету уголовного дела, равно как и перспективы замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, его вину нужно еще доказать.

То есть должен состояться суд. И это будет совсем не простой процесс, а большое действо международного масштаба.

И каждый аргумент обвинения будет изучаться буквально под микроскопом, в том числе и иностранными средствами массовой информации. Нужно ли все это российской власти, — вопрос.

Конечно, не секрет, что федеральное руководство не горит желанием его здесь видеть. Поэтому бывшего «берлинского пациента» вполне можно задержать прямо на трапе самолета и, например, отправить на допрос или же объявить карантин во всех аэропортах. Вариантов так много, что гадать здесь бессмысленно. Очень может быть, что окончательного решения нет. Но что можно сказать с уверенностью — многое, если не все, будет зависеть от степени общественного резонанса, как в России, так и на Западе.

Не лишне заметить, что все это происходит в канун инаугурации Джозефа Байдена. Были слухи, что Алексей Анатольевич туда поедет, но, видимо, они не подтверждаются. Может быть, и правильно — не нужно ассоциироваться с разлагающимся Западом. Как бы то ни было в новой американской администрации формируется отдельное российское направление. А им, как известно, только дай повод объявить санкции.

Также нельзя исключать личных закулисных переговоров Владимира Путина и мировых лидеров, чтобы с единственным реальным оппозиционером обошлись бы помягче.

А то, что он решил вернуться, выглядит вполне естественным. Если ты лидер, тогда нужно принимать вызов.

Самое интересное, что политик по-своему в выигрышном положении.

Это пусть у власти голова болит, что с ним делать, статус политзаключенного №1 дорогого стоит. Это ж на весь мир известность. Да и в тюрьме можно такое шоу устроить, что, как говорится, мало не покажется.

Поэтому, кажется, что сажать Навального будет большой ошибкой. Но как бы то ни было в России начинается движуха — спячка заканчивается, политическая жизнь пробуждается. К тому же очень может быть, что вернется Алексей Анатольевич не с пустыми руками, а с новыми интересными расследованиями или компроматом. И на это тоже придется реагировать.