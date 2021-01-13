Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Перми предлагается провести 18 марта

Пермская дума планирует объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы города-главы администрации Перми. Согласно проекту решения, внесенному депутатами, конкурс предлагается назначить на 18 марта. Процедура пройдет в форме испытания. Кандидат изложит программу развития Перми, также с ним проведут индивидуальное собеседование.

Критериями оценки кандидата на должность главы города станут его видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения, а также личные профессиональные качества кандидата. Кандидат должен иметь высшее образование, стаж работы на муниципальной службе (госслужбе) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет (в том числе стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет). Документы для участия в конкурсе принимаются со 2 февраля до 4 марта.

Напомним, в конце ноября глава Перми Дмитрий Самойлов назначил депутата Пермской думы Алексея Демкина на должность первого заместителя руководителя мэрии. В декабре депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании назначили господина Демкина исполняющим полномочия главы города. Дмитрий Самойлов досрочно сложил свои полномочия, заняв пост вице-премьера правительства Пермского края.