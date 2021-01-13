В Красноярске из-за пандемии отменили крещенские купания

Крещенские купания в Красноярске проводиться не будут из-за пандемии, сообщили “Ъ-Сибирь” в Красноярской епархии. Одна из причин отказа — сложность проведения купаний с соблюдением всех ограничительных мер.

Собеседник газеты отметил, что купания не является частью религиозного обряда, а только одной из традиций праздника.

«При посещении праздничной литургии мы просим всех соблюдать масочный режим, приходить в масках и перчатках. Также во всех храмах будут организованы места для набора святой воды, по возможности, они будут располагаться на улице»,— уточнили в епархии.





Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне — праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

По данным оперштаба Красноярского края, в регионе за все время пандемии выявлено 50 656 заболевших коронавирусом (+322 за сутки), выздоровели — 46 320 (+320). Умерло 1900 человек (+13).

Даниил Тарабукин